Brüssel (AFP) Der EU-Kommissar für Beschäftigung und Soziales, Laszlo Andor, hat seine besonders in Deutschland umstrittene Forderung nach einer europäischen Arbeitslosenversicherung erneuert. "Dadurch wäre es möglich, ein europäisches Sicherheitsnetz zu schaffen für die staatlichen Sozialsysteme der einzelnen Mitgliedstaaten", sagte Andor laut Redetext am Freitag bei einer Veranstaltung in Berlin. Die Eurozone müsse in den kommenden Jahren durch einen solchen Mechanismus zum Transfer von Geldern zwischen den Mitgliedstaaten der Währungsunion gestärkt werden.

