Neckarsulm (AFP) Der Discounter Lidl verzichtet derzeit versuchsweise in einigen deutschen Filialen auf Süßigkeiten im Kassenbereich. Lidl "testet aktuell in einigen Filialen süßwarenfreie Kassenzonen", erklärte eine Unternehmenssprecherin in Neckarsulm und bestätigte damit einen Bericht der "Lebensmittelzeitung". Weitere Details nannte die Sprecherin mit Verweis auf die noch laufende Testphase nicht.

