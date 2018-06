Paris (AFP) Der in der Übernahmeschlacht um Alstom mit Siemens verbündete japanische Konzern Mitsubishi Heavy Industries (MHI) erwägt einen Kapitaleinstieg bei der französischen Industriegruppe. Vorbild könnte die Kooperation des französischen Autobauers Renault mit dem japanischen Nissan-Konzern sein, verlautete am Donnerstagabend aus informierten Kreisen. Dabei solle "die Identität" der Konzerne gewahrt bleiben. Die Details einer solchen Offerte würden noch ausgearbeitet, damit das Angebot am Montag vorgelegt werden könne.

