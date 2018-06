Brüssel (AFP) NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen hat sich "besorgt" über Berichte geäußert, nach denen Separatisten in der Ukraine über Waffen und sogar Panzer aus Russland verfügen sollen. "Wir haben Berichte gesehen, dass russische Panzer und bewaffnete Fahrzeuge die Grenze zum Osten der Ukraine überschritten haben könnten", erklärte Rasmussen am Freitag in Brüssel. "Wenn sich diese Berichte bestätigen, würde das eine ernste Eskalation der Krise in der Ostukraine bedeuten."

