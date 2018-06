Frankfurt/Main (AFP) Investitionen in die Infrastruktur müssen nach Ansicht von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) nicht immer staatlich finanziert werden. "Wir müssen auch in Europa nach neuen Mischformen zwischen staatlichen und privaten Geldern suchen", sagte Schäuble der "Frankfurter Rundschau" (Freitagsausgabe). In den USA wachse zum Beispiel das Breitbandkabelnetz rasend schnell ohne einen Cent öffentlichen Geldes. "Ein Großteil ist marktfinanziert", sagte Schäuble. Seiner Ansicht nach ist eine Erhöhung der Steuern zur Finanzierung des Ausbaus der Infrastruktur keine Lösung, da dies "das Verbrauchs- und Investitionsklima verschlechtern" würde.

