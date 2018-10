Berlin (AFP) Der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten bei der Europawahl, Martin Schulz, will weiterhin Mitglied der neuen EU-Kommission werden. Auf jeden Fall erhob Schulz in der "Süddeutschen Zeitung" vom Freitag für sich Anspruch auf eine Spitzenposition in der EU. "Ich werde sicher eine wichtige Rolle auf der europäischen Ebene spielen", sagte der SPD-Politiker.+

