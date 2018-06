Berlin (dpa) - Bayern startet heute im Bundesrat seinen Vorstoß für eine nationale Erdgasreserve. Das kündigte Wirtschaftsministerin Ilse Aigner in mehreren Zeitungen an. "Wir müssen dafür sorgen, dass die Abhängigkeit von Russland nicht noch größer wird", sagte die CSU-Politikerin der "Rheinischen Post". Der aktuelle Konflikt in der Ukraine zeige, dass Versorgungssicherheit mit Erdgas kein Selbstläufer ist, ergänzte sie in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

