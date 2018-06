Berlin (dpa) - Franz Beckenbauer ist von der FIFA provisorisch für 90 Tage für jegliche Tätigkeit im Fußball gesperrt worden. Beckenbauer habe in einer Untersuchung der Ethikkommission nicht kooperiert. Es geht um die WM-Vergabe 2022 an Katar. Beckenbauer sei wiederholt angefragt worden, persönlich oder schriftlich Informationen zu liefern. Beckenbauer hatte vor kurzem erklärt, er sehe möglichen Untersuchungen durch die FIFA-Ethikkommission - auch zu seinem Wahlverhalten bei der brisanten WM-Doppelvergabe 2018 und 2022 an Russland und Katar - gelassen entgegen.

