São Paulo (dpa) - Brasilien hat das Eröffnungsspiel der 20. Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen. Die Gastgeber siegten in São Paulo 3:1 gegen Kroatien. Zwei Tore von Stürmerstar Neymar, darunter ein umstrittener Strafstoß, sowie ein Treffer von Oscar in der Nachspielzeit bescherten den Brasilianern den insgesamt mühsamen Erfolg. Die Führung für Kroatien und damit das erste Tor des Turniers war durch ein Eigentor von Marcelo in der elften Minute gefallen.

