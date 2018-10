Hannover (dpa) - Der Auftakt der 20. Fußball-Weltmeisterschaft hat dem ZDF eine überragende Quote und einen Jahresrekord beschert. 15,87 Millionen Zuschauer verfolgten am Abend den 3:1-Sieg von WM-Gastgeber Brasilien gegen Kroatien. Mehr Fernsehzuschauer konnte in diesem Jahr noch keine Sendung anlocken. Die Live-Übertragung aus Sao Paulo erreichte einen hohen Marktanteil von 62,6 Prozent. Vor vier Jahren hatten 8,69 Millionen Fans das Eröffnungsspiel der WM 2010 zwischen Südafrika und Mexiko verfolgt.

