Bonn (dpa) - Grenzüberschreitend operierenden Einbrecherbanden soll es an den Kragen gehen. Die Innenminister von Bund und Ländern setzen dafür auf eine stärkere grenzübergreifende Zusammenarbeit. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Nordrhein-Westfalens Ressortchef Jäger, sagt zum Abschluss der Tagung in Bonn: Die Einsätze und Ermittlungen sollten in Zukunft besser koordiniert werden. Mit Schwerpunktaktionen wie grenzüberschreitenden Fahndungs- und Kontrolltagen solle die Polizei mobilen Einbrecherbanden schneller auf die Spur kommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.