Bakuba (AFP) Im Irak sind die Dschihadisten am Freitag weiter auf die Hauptstadt Bagdad vorgerückt. Nach Polizeiangaben lieferten sich die irakische Armee und Aufständische der radikal-sunnitischen Organisation Islamischer Staat im Irak und in der Levante (Isil) am Morgen Kämpfe am Stadtrand von Mukdadijah. Mukdadijah liegt 35 Kilometer nordöstlich von Bakuba, der Hauptstadt der Provinz Diala. Die Bevölkerung dieser Provinz ist aus Sunniten, Schiiten und Kurden zusammengesetzt. In der Region werden seit dem US-Einmarsch im Irak 2003 besonders viele politisch motivierte Gewalttaten verübt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.