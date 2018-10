Rom (AFP) Ein im Libanon festgenommener Weggefährte von Italiens Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist am Freitag an sein Heimatland ausgeliefert worden. Der frühere Senator Marcello Dell'Utri, dem Verbindungen zur Mafia zur Last gelegt werden, sei nach seiner Landung in Rom der Polizei übergeben worden, erklärten Verantwortliche des Hauptstadtflughafens Fiumicino. Medienberichten zufolge wurde Dell'Utri mit einem Rettungswagen in ein Gefängnis gebracht.

