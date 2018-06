Mariupol (dpa) - Bei Gefechten in der Ukraine sollen Regierungseinheiten prorussischen Separatisten aus dem Zentrum der Großstadt Mariupol vertrieben haben. Das sagen zumindest die Regierungseinheiten selbst. Demnach setzte die Armee Granatwerfer und gepanzerte Fahrzeuge ein. Mindestens fünf Aufständische seien getötet worden. Die Sicherheitskräfte hätten Scharfschützen und Straßensperren "unschädlich" gemacht. Viele Bürger hätten sich in Kellern in Sicherheit gebracht, berichteten örtliche Medien.

