Maxhütte-Haidhof (dpa) - Die Supermarktkette Netto Marken-Discount warnt vor möglichen Glasscherben in zwei Produkten. Sie ruft die "Beste Ernte Spargelstangen" und "Satori Bambus-Sprossen in Scheiben" in 330-Gramm-Gläsern zurück. Betroffen seien Spargel-Gläser mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31.12.2016, die mit der Chargen-Kennzeichnung 65515 beginnen. Die Zahl finde sich am Deckelrand, das Datum auf dem Rückenetikett. Bei den Bambus-Sprossen sind Gläser mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13.07.2016 betroffen.

