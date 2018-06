Inflation in Deutschland auf tiefstem Stand seit fast vier Jahren

Wiesbaden (dpa) - Sinkende Energiepreise haben die Inflation in Deutschland auf den niedrigsten Wert seit fast vier Jahren gedrückt. Insgesamt ging die jährliche Teuerungsrate überraschend deutlich auf 0,9 Prozent zurück - nachdem sie im Ostermonat April auf 1,3 Prozent angezogen hatte. Die Verbraucherpreise stiegen so schwach wie seit Juni 2010 nicht mehr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Von April auf Mai 2014 sanken die Preise um 0,1 Prozent. Der Auftrieb der Verbraucherpreise in Deutschland liegt zwar noch deutlich über der Inflationsrate für den gesamten Euroraum, die im Mai 0,5 Prozent betrug. Er ist aber weit entfernt vom Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB). Die EZB sieht Preisstabilität bei einer Rate von knapp unter 2,0 Prozent gewahrt.

BGH weist Klage wegen Flugverspätungen ab

Karlsruhe (dpa) - Flugpassagiere haben nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) keinen Anspruch auf Entschädigung, wenn es wegen höherer Gewalt wie Streik oder Radarausfall zu einer Verspätung kommt. Zwei Kläger scheiterten auch im dritten Anlauf mit ihrem Versuch, nach verspäteten Flügen ihres Balearen-Urlaubs von der Gesellschaft TUIfly eine Ausgleichszahlung zu bekommen. In der Verhandlung machten ihre Anwälte geltend, dass die Gesellschaft für solche Fälle eine Ersatzmaschine bereithalten müsse. Dazu erklärte das Gericht am Freitag, das beklagte Unternehmen habe versucht, ein Ersatzflugzeug zu chartern, was aber nicht gelungen sei. Die Gesellschaft habe damit eine ihr zumutbare Maßnahme ergriffen, um die Verspätung zu vermeiden.

Siemens-Aufsichtsrat gibt sich im Alstom-Übernahmepoker optimistisch

Paris (dpa) - Siemens hat nach Einschätzung von Aufsichtsratschef Gerhard Cromme gute Karten im Übernahmepoker um den französischen Industriekonzern Alstom. "Basis unseres Projekts ist eine Allianz - nicht einfach eine Übernahme gegen Cash", sagte der 71-Jährige der französischen Wirtschaftszeitung "Les Echos" (Freitag). Er habe den Eindruck, dass die französische Politik sich davon angesprochen fühle. Ähnliches gilt laut Cromme für die deutsche Seite: "Selbstverständlich, die Bundesregierung unterstützt uns." Die zuständigen Stellen seien informiert, und diese sagten: "Macht es!" Neben dem deutschen Unternehmen ist der US-Konzern General Electric (GE) an Alstom interessiert.

Russlandgeschäft: Maschinenbauer fürchten Auftragseinbruch

Frankfurt/Main (dpa) - Drohende Sanktionen und die Rubelkrise belasten zunehmend das Russlandgeschäft der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer. "Auftragseinbrüche und Finanzierungsprobleme stehen an erster Stelle der Sorgenskala", teilte der Branchenverband VDMA am Freitag nach einer Umfrage unter Mitgliedsunternehmen in Frankfurt mit. Zudem spürten die Maschinenbauer Verzögerungen bei der Exportkontrolle. Besonders für Lieferanten kontrollierter Werkzeugmaschinen in die russische Luftfahrtindustrie oder an andere sogenannte Mischempfänger sei die Lage kritisch. Im ersten Quartal 2014 waren die deutschen Maschinenexporte nach Russland gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 17,2 Prozent eingebrochen.

EU-Staaten einigen sich auf Fördergrenze für Sprit aus Mais oder Raps

Luxemburg (dpa) - Die EU-Energieminister haben sich auf neue Fördergrenzen für Biokraftstoffe geeinigt. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) zeigte sich mit dem erzielten Kompromiss zufrieden. "Besser, wir kommen jetzt endlich zu einem Ergebnis, als dass wir endlos weiter debattieren ohne jedes Ergebnis", sagte er vor dem Treffen am Freitag in Luxemburg. Demnach soll für konventionelle Biokraftstoffe aus Raps oder Soja im Transportsektor eine Obergrenze von sieben Prozent im Jahr 2020 gelten.

IG Metall will bei Tarifrunde 2015 neue Arbeitszeitmodelle

Hannover/Frankfurt (dpa) - Die IG Metall will bei der kommenden Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie neben höheren Löhnen auch neue Arbeitszeitmodelle durchsetzen. Nach Diskussionen in mehreren Gewerkschaftsbezirken zeichnet sich ab, dass 2015 der bereits bestehende Tarifvertrag zur Altersteilzeit verlängert werden soll. Darüber hinaus wolle man eine zweite qualitative Verbesserung erreichen, kündigte der Bezirksleiter der IG Metall Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Hartmut Meine, am Freitag in Hannover an. Diese Forderung könnte ein Teilzeit-Modell mit Teillohnausgleich für die Fortbildung junger Mitarbeiter sein.

Deutsche Aktien belastet von Sorgen über Krise im Irak

Frankfurt/Main (dpa) - Die sich zuspitzende Krise im Irak hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag verunsichert. Der Dax fiel um 0,50 Prozent auf 9889 Punkte und weitete damit seine Korrektur nach der jüngsten Rekordjagd aus. Auf Wochensicht bedeutet das für den deutschen Leitindex bisher ein Minus von rund einem Prozent. Der Kurs des Euro <EURUS.FX1> legte zu. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,3534 (Donnerstag: 1,3528) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7389 (0,7392) Euro.