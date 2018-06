Moskau (AFP) Russlands Präsident Wladimir Putin hat in einem Telefonat mit EU-Kommissionschef José Manuel Barroso das sofortige Ende der ukrainischen Armeeoffensive im Südosten des Landes gefordert. Kiew müsse "unverzüglich seine Militäroperation einstellen", sagte Putin nach Angaben des Kremls in dem Gespräch am Freitag. Darüber hinaus habe er mit Barroso über die weiterhin ausstehenden Zahlungen der Ukraine für russische Gaslieferungen gesprochen. In dem Telefonat sei auch vereinbart worden, auf Minister- und Expertenebene über die Vorbereitung eines Assoziierungsabkommens der Ukraine mit der EU zu beraten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.