Kiew (AFP) Die ukrainische Regierung richtet sich nach Angaben von Ministerpräsident Arseni Jazenjuk darauf ein, dass Russland nach dem Verstreichen eines Ultimatums am Montag den Gashahn zudrehen wird. Er habe die zuständigen Behörden aufgefordert, die notwendigen Vorkehrungen für den Fall eines Lieferstopps zu treffen, teilte Jazenjuk am Freitag mit. Zuvor waren die Gasverhandlungen zwischen Kiew und Moskau unter Vermittlung der EU in Brüssel gescheitert.

