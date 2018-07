Madrid (AFP) Coca-Cola in Spanien muss 821 bereits gefeuerte Arbeiter wieder einstellen. Das oberste Verwaltungsgericht des Landes (Audencia Nacional) annullierte am Freitag den Sozialplan von Coca-Cola Iberian Partners (CCIP). Es sah die Entlassung von insgesamt 1190 Angestellten und die Schließung von vier Werken in Spanien vor. 821 Arbeiter, die bereits entlassen worden waren, müsse das Unternehmen nun wieder einstellen und ihnen den entgangenen Lohn auszahlen, urteilten die Richter. Angerufen hatten das Gericht mehrere Gewerkschaften.

