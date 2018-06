Baku (SID) - Die deutsche Gruppe hat im Mehrkampf zum Auftakt der Europameisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Baku nur einen enttäuschenden elften Platz belegt. Der Sieg ging an Russland vor Italien und Israel.

Die europäischen Titelkämpfe werden am Samstag mit der Mehrkampf-Entscheidung im Einzel-Wettbewerb ohne deutsche Beteiligung fortgesetzt.