Bangkok (AFP) Die Militärführung in Thailand will bis spätestens September eine Übergangsregierung einsetzen. Das Kabinett werde "im August oder Anfang September" seine Arbeit aufnehmen, sagte Armeechef Prayut Chan-o-Cha am Freitag in Bangkok. Unklar blieb, ob sich die Regierung aus Zivilisten oder Militärs zusammensetzen wird. "Fragen Sie mich nicht, wer sie sind und woher sie kommen", sagte Prayut. Er schloss nicht aus, selbst das Amt des Regierungschefs zu übernehmen.

