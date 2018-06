Tunis (AFP) Nach monatelanger Verzögerung haben sich die politischen Parteien in Tunesien darauf verständigt, zuerst Parlamentswahlen und danach Präsidentschaftswahlen abzuhalten. Vor der Einigung am Freitag war lange über die Reihenfolge der beiden Abstimmungen gerungen worden, die noch dieses Jahr stattfinden sollen. Der als Vermittler in den Gesprächen zwischen den Parteien agierende Anwalt Mohammed Fadhel Mahfoudh sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass zwölf der 18 beteiligten Verhandlungsgruppen für die nun vereinbarte Reihenfolge votiert hätten.

