Kiew (AFP) Bei einer Gasexplosion in einem Kohlebergwerk in der Ukraine sind mindestens neun Arbeiter ums Leben gekommen. Die Explosion ereignete sich am Donnerstag in einer Grube in der östlichen Stadt Kirowsk in rund 300 Metern Tiefe, wie die Behörden am Freitag mitteilten.

