Los Angeles (AFP) In den USA ist eine Drogentherapeutin zu 55 Jahren Haft verurteilt worden, weil sie im betrunkenen Zustand mit ihrem Auto einen Mann erfasste und drei Kilometer mit dem Schwerverletzten auf der Frontscheibe weiterfuhr. Die 53-jährige Angeklagte Sherri Lynn Wilkins habe sich "äußerst kaltherzig" verhalten, als sie versucht habe, den Mann von ihrem Auto zu schleudern, anstatt ihm zu helfen, sagte Richter Henry J. Hall am Donnerstag in Los Angeles.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.