Los Angeles (AFP) Nach tödlichen Schüssen auf einen Priester in den USA fahndet die Polizei in Arizona mit Hochdruck nach den mutmaßlichen Tätern. Ein oder mehrere Schützen waren am Mittwochabend in eine Kirche in Phoenix eingedrungen und hatten auf zwei Geistliche gefeuert, von denen einer starb und einer schwer verletzt wurde, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Hintergründe der Tat waren zunächst ebenso unklar wie die Zahl der Täter. Es könne sich um einen Einzeltäter oder mehrere Täter handeln, sagte der Polizeichef von Phoenix, Daniel García.

