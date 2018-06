Washington (AFP) Ungeachtet der Zuspitzung der Lage im Irak schließt US-Präsident Barack Obama die Entsendung von Bodentruppen weiter aus. "Wir werden keine US-Truppen zurück zum Kampf in den Irak schicken", sagte Obama am Freitag in Washington. Allerdings habe er sein Team für Nationale Sicherheit angewiesen, ihm eine "Reihe anderer Optionen" vorzulegen, die er "in den kommenden Tagen" begutachten werde.

