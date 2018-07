Washington (AFP) Angesichts des Vormarschs der Dschihadisten im Irak sind am Donnerstag hunderte US-Bürger von einem Militärflughafen nördlich der Hauptstadt Bagdad in Sicherheit gebracht worden. Ein US-Militärvertreter sagte, hunderte Angestellte von US-Unternehmen, die auf dem Flughafen Balad 80 Kilometer nördlich von Bagdad im Auftrag der irakischen Regierung die Lieferung von US-Kampfflugzeugen vom Typ F-1 vorbereiten, seien nach Bagdad gebracht worden. Demnach ist die US-Regierung nicht an der Aktion beteiligt. "Es sind ihre Leute, es sind ihre Flugzeuge", sagte der Militärvertreter mit Blick auf die Unternehmen.

