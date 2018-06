Washington (AFP) Die USA haben Kopfgelder in Höhe von insgesamt 18 Millionen Dollar (13,3 Millionen Euro) auf vier mutmaßliche Islamisten aus Afrika ausgesetzt. Nach Angaben des US-Außenministeriums vom Freitag würden je fünf Millionen Dollar für die Ergreifung von zwei Gründern der vom Maghreb aus operierenden Bewegung für Einheit und Dschihad in Westafrika (MUJAO) gezahlt. Die beiden Gesuchten, Hamad al-Chairi und Ahmed al-Tilemsi, sollen demnach früher zum Ableger des Terrornetzwerks Al-Kaida in Nordafrika (AQMI) gehört haben.

