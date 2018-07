New York (AFP) Das Online-Reisebüro Priceline übernimmt die Website OpenTable, auf der Nutzer einen Tisch im Restaurant reservieren können. Der Kaufpreis betrage 2,6 Milliarden Dollar (1,9 Milliarden Euro), teilten die beiden US-Firmen am Freitag mit. Priceline-Chef Darren Huston erklärte, mit OpenTable schaffe sich das Unternehmen eine "natürliche Erweiterung" in den Gastronomiebereich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.