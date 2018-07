London (dpa) - Queen Elizabeth II. hat mit der farbenprächtigen Parade Trooping the Colour ihren 88. Geburtstag nachgefeiert.

Auf dem Aufmarschplatz Horse Guards Parade in der Nähe des Buckingham-Palastes in London nahmen rund 1000 Soldaten - viele davon in Bärenfellmützen und roten Uniformröcken - Aufstellung. Auch Queen-Ehemann Prinz Philip, Thronfolger Prinz Charles und dessen ältester Sohn Prinz William trugen die Paradeuniform. Charles und William ritten hoch zu Ross zu den Feierlichkeiten. Die Königin, ganz in hellblau gekleidet, und ihr Mann fuhren ebenso wie Prinz Harry und Williams Ehefrau Kate in einer Kutsche zu der Traditionsveranstaltung.

Mit der Parade feiert die Queen traditionell ihren Geburtstag vom 21. April nach.