Hildesheim (dpa) - Wegen eines Brandes in einem Altersheim mussten in Hildesheim am Abend etwa 120 Senioren von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet werden. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers kamen 22 Menschen ins Krankenhaus. Das Feuer war aus bislang unbekannter Ursache im Keller ausgebrochen.

