Hongkong (AFP) In Hongkong hat es schwere Auseinandersetzungen um eine Stadtentwicklungsprojekt gegeben, bei dem Grünflächen in Wohngebiete verwandelt werden sollen. Die Behörden sprachen am Samstag von 21 Festnahmen. Am Vorabend versammelten sich vor dem Legislativrat rund 900 Gegner des Projekts.

