München (AFP) Wahlhilfe durch die Donau-Flut: Die bayerische CSU hat einer Studie zufolge bei der Landtagswahl 2013 massiv von der vorangehenden Hochwasserkatastrophe profitiert. Die Flut habe die potenziell negativen Auswirkungen der so genannten Verwandtenaffäre abgewendet, so dass der Skandal keinerlei Auswirkungen auf die Stimmabgabe für die CSU gehabt habe, heißt es in einer am Samstag vorgelegten Studie des Münchner Ifo-Instituts.

