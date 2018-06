Kiew (AFP) Die abgebrochenen Gasverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine sind am Samstagabend wieder aufgenommen worden. Der ukrainische Energieminister Juri Prodan, der Chef des russischen Staatskonzerns Gazprom, Alexej Miller, und EU-Energiekommissar Günther Oettinger trafen in einem Hotel in Kiew zusammen. Er hoffe auf "konstruktive Verhandlungen", sagte Prodan kurz vor Beginn der Gespräche. Im Notfall sei die Ukraine jedoch auf den Stopp der russischen Gasversorgung ab Montagmorgen vorbereitet, sollte keine Lösung im Streit um ausstehende ukrainische Zahlungen für russische Gaslieferungen gefunden werden.

