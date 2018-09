Paris (AFP) Die französische Polizei hat nach eigenen Angaben einen Raubüberfall auf eine der größten Gelddruckereien Europas vereitelt. Es seien an verschiedenen Orten Frankreichs acht Verdächtige festgenommen worden, die sich auf dem Weg zu der Druckerei der Firma Oberthur Fiduciaire in der nordfranzösischen Küstenstadt Rennes befunden hätten, verlautete am Freitag aus Polizeikreisen. Demnach wurden die Verdächtigen im Alter zwischen 40 und 50 Jahren in Untersuchungshaft genommen. Die Festnahmen waren den Angaben zufolge das Ergebnis monatelanger Ermittlungen mehrerer Polizeieinheiten.

