Bilbao (SID) - Der spanische Fußball-Erstligist Athletic Bilbao hat sich für die kommende Saison in der Primera División mit Stürmer Borja Viguera verstärkt. Der 27-Jährige kommt von Deportivo Alavés und war in der vergangenen Spielzeit mit 25 Treffern Torschützenkönig der zweiten Liga. Viguera unterschrieb einen Vierjahresvertrag bis 2017. Dies vermeldeten die Basken auf ihrer Homepage. Die Ablöse soll angeblich rund eine Million Euro betragen haben. Bilbao nimmt als Tabellenvierter an der Qualifikation für die Champions League teil.