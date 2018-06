Fortaleza (dpa) - Ohne den geschonten Superstar Luis Suárez hat sich Geheimfavorit Uruguay zum Auftakt der Fußball-WM in Brasilien kräftig blamiert. Der zweifache Weltmeister verlor sein erstes Spiel in der Gruppe D gegen Außenseiter Costa Rica mit 1:3 und steht in den folgenden Partien gegen England und Italien schon mit dem Rücken zur Wand. Uruguays Maxi Pereira sah nach einem groben Foul die erste Rote Karte des Turniers.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.