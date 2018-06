Berlin (dpa) - Milorad Mazic aus Serbien pfeift bei der Fußball-WM das deutsche Vorrundenspiel am Montag (18.00 Uhr MESZ/ZDF) gegen Portugal. Das gab der Weltverband FIFA bekannt. Abseits des Fußballfeldes ist der 41-Jährige Direktor einer Fleischfabrik. Er war vergangenen September auch beim deutschen WM-Qualifikationsspiel in München gegen Österreich (3:0) im Einsatz. Die WM in Brasilien ist das erste große Turnier für Mazic.

