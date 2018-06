Bagdad (AFP) Nach dem Vormarsch der Dschihadisten im Norden Iraks will das Militär in der Umgebung von Samarra zu einem Gegenschlag ausholen. Das kündigte ein Armeeoberst am Samstag an. Verstärkung von Seiten der Polizei und der Armee sei bereits am Freitag in der Stadt 110 Kilometer nördlich der Hauptstadt Bagdad eingetroffen.

