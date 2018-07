Doha (AFP) Eine einflussreiche Vereinigung sunnitischer Geistlicher hat den Aufruf von Schiiten im Irak zum Kampf gegen die sunnitischen Dschihadisten in dem Land scharf kritisiert. Die Ereignisse im Irak seien Folge "der Unterdrückung und des Ausschlusses von Menschen, die Frieden wollen", erklärte die im Emirat Katar ansässige Union muslimischer Gelehrter am Samstag in Doha. Sie nahm damit Bezug auf Klagen der sunnitischen Minderheit im Irak, die sich von der Regierung unter dem schiitischen Ministerpräsident Nuri al-Maliki benachteiligt fühlt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.