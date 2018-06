Mantua (AFP) Mehr als 10.000 Vespa-Fahrer aus aller Welt haben sich am Wochenende im italienischen Mantua ein Stelldichein gegeben. Fahrer aus Deutschland, Russland, Frankreich, Pakistan, dem Vietnam und zahlreichen weiteren Ländern zogen mit ihren Motorrollern in einem Korso durch die Straßen der Stadt in der Lombardei.

