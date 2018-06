New York (dpa) - UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat den Abschuss eines Militärflugzeugs durch prorussische Separatisten in der Ukraine scharf verurteilt. Bei dem Angriff waren alle 49 Soldaten an Bord getötet worden. Die anhaltende Gewalt in der Ostukraine unterstreiche die Notwendigkeit einer sofortigen Waffenruhe und einer Lösung der Krise durch Verhandlungen und Dialog, sagte Ban. Er betonte, er stehe weiter an der Seite des ukrainischen Volkes und seines neugewählten Präsidenten Petro Poroschenko.

