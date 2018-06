Sansibar (AFP) Bei einem Anschlag auf der Insel Sansibar vor der ostafrikanischen Küste ist am Freitag ein Mensch getötet worden, nach Polizeiangaben wurden mehrere weitere verletzt. Der Sprengsatz ging am Abend im historischen Zentrum (Stone Town) der Hauptstadt hoch, das zum Welterbe der UN-Organisation für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (Unesco) zählt. Die Bombe wurde in der Nähe einer Moschee gezündet, die Polizei sei in "maximaler Alarmbereitschaft", sagte der Sprecher.

