Halle/Westfalen (SID) - Tennisprofi Philipp Kohlschreiber hat sein drittes Finale beim Rasenturnier in Halle/Westfalen und ein Duell mit Rekordsieger Roger Federer verpasst. Der Weltranglisten-27. aus Augsburg unterlag dem Kolumbianer Alejandro Falla nach 2:21 Stunden 7:5, 6:7 (5:7), 4:6. Kohlschreiber, der die Gerry Weber Open 2011 gewonnen und 2008 im Endspiel gestanden hatte, verlor im sechsten Duell erstmals gegen den Südamerikaner.

Falla trifft am Sonntag (15.00 Uhr/ZDF) in seinem zweiten Finale auf der ATP-Tour auf Titelverteidiger Federer (Schweiz), der sich gegen Kei Nishikori (Japan) 6:3, 7:6 (7:4) durchsetzte. Federer steht zum neunten Mal in Folge im Endspiel von Halle und greift nach seinem siebten Titel. Nur 2012 gegen Tommy Haas und 2010 gegen Lleyton Hewitt hatte der 17-malige Grand-Slam-Champion verloren.

Dagegen riss Kohlschreibers Serie auf deutschem Boden nach sieben Siegen. Im Mai hatte der 30-Jährige beim Sandplatzturnier in Düsseldorf triumphiert. Gegen Falla verspielte Kohlschreiber im entscheidenden Durchgang eine 3:1-Führung. "Das tut gerade sehr weh, weil ich viele Chancen hatte", sagte Kohlschreiber, "er hat allerdings die Big Points gewonnen".