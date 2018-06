Washington (AFP) Russland hat den Angriff auf seine Botschaft in Kiew scharf verurteilt und den ukrainischen Behörden "Untätigkeit" vorgeworfen. Russland sei "extrem empört über die provozierenden Aktionen" und die "Schändung" der russischen Flagge, erklärte das Außenministerium in Moskau am Samstag. Die ukrainischen Sicherheitskräfte hätten nichts zum Schutz der Botschaft unternommen. Dies bedeute einen groben Verstoß gegen die internationalen Verpflichtungen der Ukraine.

