Kiew (AFP) Nach dem Abschuss eines ukrainischen Militärflugzeugs im Osten der Ukraine haben wütende Demonstranten die russische Botschaft in Kiew attackiert. Mehrere hundert Menschen stürzten am Samstag vor dem Gebäude in der ukrainischen Hauptstadt Diplomatenfahrzeuge um, bewarfen die Botschaft mit Eiern und riefen "Faschisten!", wie AFP-Reporter berichteten. Zudem zerstörten sie mehrere Fensterscheiben mit Steinen und rissen die russische Fahne nieder.

