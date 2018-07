Kiew (AFP) Im Osten der Ukraine haben die prorussischen Separatisten nach Angaben der Regierung in Kiew ein ukrainisches Militärflugzeug abgeschossen. "Terroristen" hätten mit einem Maschinengewehr auf die Transportmaschine vom Typ Iljuschin IL-76 gefeuert, als es sich gerade auf dem Landeanflug auf den Flughafen von Lugansk befand, erklärte das Verteidigungsministerium in Kiew am Samstagmorgen. Demnach transportierte das Flugzeug Truppen, die Soldaten vor Ort ablösen sollten. Das Ministerium sprach den "Familien der Toten" ihr Beileid aus, nannte aber keine Opferzahl.

