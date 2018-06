Werneck (dpa) - Das Überholmanöver eines Lastwagens auf der Autobahn A7 in Bayern hat zu einem schweren Unfall mit einer Toten und drei Verletzten geführt.

Als ein 36-jähriger Lkw-Fahrer aus Rumänien am Freitagabend im Landkreis Schweinfurt auf die linke Spur wechselte, konnte der 66 Jahre alte Autofahrer hinter ihm nicht mehr bremsen und prallte mit dem Lkw zusammen. Der aus Ungarn stammende Autofahrer wurde schwer verletzt, wie die Polizei berichtete.

Hinter der Unfallstelle bildete sich ein Stau, in den ein Oldtimer-Konvoi geriet. Am Stauende verschätzte sich ein 90-jähriger Fahrer aus Frankreich in der Distanz zu dem davor stehenden Lkw und fuhr mit voller Geschwindigkeit auf. Seine 78 Jahre alte Schwester, die nicht angeschnallt auf der Rückbank des Oldtimers saß, starb. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden schwer verletzt. Die A7 Richtung Würzburg blieb längere Zeit gesperrt. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.