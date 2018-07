New York (AFP) Richard Rockefeller, ein Urenkel des US-Ölmagnaten und Philanthropen John D. Rockefeller, ist am Freitag bei einem Flugunglück ums Leben gekommen. Der 65-jährige Arzt sei am Steuer eines einmotorigen Flugzeugs aus noch unbekannten Gründen nahe dem Flughafen White Plain rund 55 Kilometer nördlich von New York abgestürzt, teilte die zivile Luftfahrtbehörde (FAA) mit. Seine Familie teilte mit, er habe sich nach der Feier des 99. Geburtstags seines Vaters in New York auf dem Rückweg in seine Heimatstadt Portland befunden.

