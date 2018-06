Kabul (AFP) Durch die Explosion einer am Straßenrand versteckten Bombe nach dem Ende der Präsidentschaftswahl in Afghanistan sind im Süden des Landes elf Menschen getötet worden. Nach Behördenangaben vom Sonntag explodierte der Sprengsatz am späten Samstag in der Provinz Samangan. Unter den Toten seien drei Wahlhelferinnen und zwei Beobachter aus dem Team des Kandidaten Abdullah Abdullah. Sie waren nach Schließung der Wahllokale auf dem Heimweg.

